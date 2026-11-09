Nach Gewaltverbrechen an Kindern wächst bei vielen Eltern die Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder. Wie Mütter und Väter mit ihren Ängsten umgehen können, ohne Kinder zusätzlich zu verunsichern.

Köln (dpa/tmn) – Nach Gewaltverbrechen an Kindern kommen bei vielen Eltern oft ohnehin vorhandene Ängste und Sorgen mit großer Wucht hoch. Sie schicken ihr Kind morgens mit mulmigem Gefühl los, sind unruhig, während der Nachwuchs in der Kita oder Schule ist. Und am liebsten wüssten sie gern jederzeit Bescheid, wo ihr Kind ist. Was hilft, mit diesen Gefühlen umzugehen?

Gefühle ernst nehmen, Realität prüfen

«Wichtig ist, dass Eltern wissen, dass solche Gefühle ganz normal sind», sagt die Diplom-Psychologin Elisabeth Raffauf. «Es macht ja auch Angst, wenn man sich vorstellt, dass den eigenen Kindern so etwas passieren könnte. Diese Sorgen sind normal.» Eltern sollten die eigenen Emotionen nicht wegdrücken: «Gefühle dürfen sein und die Gefühle brauchen einen Platz.»

Dazu gehört eine ehrliche Selbstprüfung. «Was genau löst die Angst bei mir aus? Wie stark sind meine Ängste?» Die Psychologin empfiehlt außerdem, genauer hinzusehen: «Hat die Angst nur mit einem aktuellen Vorfall oder mit meinem Kind zu tun? Oder triggert sie zusätzlich etwas Vergangenes? Hatte ich selbst sehr ängstliche Eltern? Habe ich selbst etwas erlebt und möchte das meinem Kind verständlicherweise ersparen?»

Hilfreich sei zudem, die eigenen Gedanken zu teilen, «und zwar mit anderen Erwachsenen», sagt Raffauf. Zugleich sei es wichtig, die Realität hereinzuholen: «Wie oft passiert so etwas? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?»

Die Psychologin empfiehlt zudem zu überlegen, welche Ansätze es gibt, um das eigene Sicherheitsgefühl zu stärken. Wie kann man zum Beispiel dazu beitragen, Kinder gut auf ihren Schulweg vorzubereiten und über Situationen aufzuklären, in denen sie von Fremden angesprochen werden? «Es ist wichtig, dass Kinder ganz grundsätzlich wissen, wie sie sich in solchen Situationen verhalten können und wo sie Hilfen finden können.»

Offen sprechen, ohne Angst zu machen?

Wer Ängste und Sorgen empfindet, sollte vor den eigenen Kindern nicht so tun, als wäre nichts. «Kinder merken diesen Widerspruch», sagt Raffauf. «Sie denken: Ich kenne doch meine Eltern, ich weiß doch genau, da ist irgendwas.» Eltern müssten Ängste also nicht verbergen, gleichzeitig sollten sie sie Kindern nicht aufdrängen. Die Psychologin rät: «Keine Bilder in deren Kopf entstehen lassen, die sie bislang gar nicht hatten, nichts ausmalen.»

Das ist oft ein Balanceakt. Eltern können aber zum Beispiel sagen: «Es passieren manchmal Dinge und für uns ist es absolut wichtig, dass du sicher bist. Lass uns noch mal gucken, wie wir das unterstützen können.» Wichtig bleibt das Vertrauen in das Kind: «Kinder müssen ja auch eigenständig werden und müssen auch das Gefühl haben: 'Ich krieg das alleine hin'», sagt Raffauf.

Aus diesem Grund bewertet die Psychologin auch GPS-Tracker fürs Kind differenziert, die viele Eltern einsetzen, um sich sicherer zu fühlen. «Das hat natürlich, wie vieles, zwei Seiten.» Ein potenzieller Vorteil: Muss ein Kind einen ungünstigen Weg nehmen, wissen die Eltern zumindest, wo es ist. Die Kehrseite: «Dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit wird durch diese Tracker geschwächt.» Und im Ernstfall müsse ein Kind immer noch selbst reagieren. «Dann vermittelt das Tracken eher so eine Scheinsicherheit. Und das ist ein echter Nachteil.»

Ihr zufolge sollten Eltern solche Tools daher nur «sehr bewusst einsetzen und nicht ständig». Sinnvoll könne es etwa auf bestimmten Wegen sein. Bei Freunden oder in der Freizeit sollten Kinder nicht überwacht werden.

Wann Unterstützung sinnvoll ist

Wenn Eltern das Gefühl haben, ihre Ängste nicht loszuwerden, egal, was sie versuchen, ist professionelle Unterstützung sinnvoll.«Wer etwa nicht mehr in Ruhe am Schreibtisch sitzen kann, während das Kind in der Schule ist, sollte, wenn es keine reale Gefahr gibt, sich sagen: Das muss ich noch mal mit jemandem besprechen.», so Raffauf.