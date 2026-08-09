Das hat sich der FC St. Pauli leichter vorgestellt. Zum Saisonauftakt reicht es für den Bundesliga-Absteiger gegen die SpVgg Greuther Fürth nur zu einem 1:1. Für die Gäste ist das durchaus ein Erfolg.

Hamburg (dpa) – Der FC St. Pauli ist mit einem Remis in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Der Bundesliga-Absteiger musste sich zum Auftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth und beim Pflichtspiel-Debüt seines neuen Trainers Marcel Rapp mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Marcus Mathisen (46.) hatte die Hamburger kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit in Führung gebracht, Felix Klaus (52.) gelang in der unterhaltsamen Partie kurz darauf der Ausgleich. Für die Gäste ein Erfolg, nachdem sie sich in der vergangenen Saison erst in der Abstiegsrelegation gegen Rot-Weiß Essen den Klassenverbleib gesichert hatten.

St. Pauli mit dem besseren Anfang

Vor 29.218 Zuschauern im Millerntor-Stadion zeigte der FC St. Pauli von Beginn an, was der neue Trainer Rapp einfordert: Ballbesitzfußball. Oft kam der entscheidende Pass aber nicht an, um zu klaren Torchancen zu kommen. Zudem stand die Deckung der Gäste sicher. Ihren Ex-Kapitän Branimir Hrgota auf St.-Pauli-Seite hatten sie gut im Griff. Die beste Möglichkeit der Gastgeber vergab Martijn Kaars (13.), als er frei stehend an Fürths Torwart Florian Hellstern scheiterte. Auf der Gegenseite war St. Paulis neue Nummer eins Ben Voll vor der Pause gleich dreimal gegen SpVgg-Kapitän Felix Klaus (19./36./43.) gefordert.

Blitzstart in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel klappte es mit dem Toreschießen auf beiden Seiten. Schon nach 54 Sekunden traf St. Paulis neuer Verteidiger Mathisen per Kopf nach einem Eckball zur Führung. Sechs Minuten später gelang es Klaus, Hamburgs Torwart Voll zu überwinden. Ein St. Pauli-Treffer von Kaars (57.) wurde wegen Abseits zurecht nicht anerkannt.