Spezialkräfte im Einsatz
Sprengstoffverdacht legt Zugverkehr in Franken lahm
Bundespolizei
Spezialkräfte der Bundespolizei sind in Treuchtlingen im Einsatz. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Ein verdächtiger Gegenstand stoppt alle Züge in Treuchtlingen. Spezialkräfte sind im Einsatz, die Polizei rät zur Umfahrung des Bahnhofs.

Lesezeit 1 Minute

Treuchtlingen (dpa) - Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchen einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand in der mittelfränkischen Stadt Treuchtlingen. Ein Techniker habe das Objekt im Gleisbett an der Einfahrt zum Bahnhof der Stadt entdeckt, teilte ein Polizeisprecher mit. 

Ein Entschärfer-Team der Bundespolizei sei dabei, den Gegenstand zu untersuchen und zu klären, ob wirklich eine Gefährdung vorliegt. 

Die Polizei bittet Menschen, den Bereich zu meiden und weiträumig zu umfahren. Der Zugverkehr ist komplett zum Erliegen gekommen. Betroffen sind laut Bahn die RB 16, der RE 16 und der RE 60. Ein Ersatzverkehr sei in Planung. 

Treuchtlingen hat rund 13.000 Einwohner und liegt zwischen Nürnberg und Ingolstadt.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-523423/2

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