Gleich in zwei Berliner Hochhäusern brennt es am Morgen, die Feuerwehr rückt zu Großeinsätzen aus. So sieht die Bilanz von Innensenatorin Spranger aus.

Berlin (dpa/bb) - Bei den beiden Hochhausbränden in Berlin-Friedrichshain und im Märkischen Viertel sind sechs Menschen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus kamen. Darunter ist ein Feuerwehrmann, wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) mitteilte.

Insgesamt 225 Menschen mussten demnach ihre Wohnungen verlassen und wurden von Feuerwehrkräften betreut. Einige Menschen seien in Friedrichshain von Einsatzkräften unter sehr schwierigen Bedingungen gerettet worden.

Laut Spranger waren bei den beiden Großeinsätzen 280 Angehörige der Berliner Feuerwehr dabei sowie Ehrenamtliche Freiwilliger Feuerwehren. Die Senatorin dankte allen Einsatzkräften, die schnell und entschlossen die Rettungsmaßnahmen eingeleitet und umgesetzt hätten.

In Berlin-Friedrichshain nahe dem Ostbahnhof brannte am frühen Morgen eine Wohnung im 11. Stock eines 21 Geschosse zählenden Hauses. Im Märkischen Viertel war im 4. Stock eines zehngeschossigen Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand auf das darüberliegende Geschoss übergegriffen. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Flammen.