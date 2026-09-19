Gladbach sucht einen Nachfolger für Eugen Polanski. Vor dem Spiel gegen Mainz spricht der Sportchef darüber - und schließt einen Trainer aus.

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbach steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers. Es gebe mittlerweile einen klaren Favoriten auf den Job als Nachfolger von Eugen Polanski, sagte Sportchef Rouven Schröder vor dem Bundesliga-Spiel der Gladbacher gegen den FSV Mainz 05 bei Sky. Einen Namen verriet der 50-Jährige nicht, beschrieb aber das Profil des Coaches.

Es sei «jemand, der natürlich auch eine gewisse Erfahrung haben muss, auch schon gezeigt hat, dass er auch mit schwierigen Situationen umgehen kann», sagte Schröder. «Ich glaube, das ist ein elementar wichtiger Punkt, wir sind auch bei Borussia Mönchengladbach, wir sind bei einem sehr, sehr großen Club, traditionsreichen Club, der große Erwartungen hat.»

Der vor kurzem bei Hannover 96 geschasste Christian Titz wird es nicht. «Christian Titz ist ein herausragender Mensch, vor allem auch ein herausragender Trainer, aber er kommt für uns nicht infrage», sagte Schröder. Im Spiel gegen Mainz betreut Co-Trainer Jan-Moritz Lichte die Gladbacher Mannschaft übergangsweise.