Bundesanwaltschaft
Spionage: Russisches Botschaftsmitglied wird ausgewiesen
Außenminister Wadephul besucht Äthiopien
Sebastian Gollnow. DPA

Deutschland weist im Zusammenhang mit der Festnahme einer mutmaßlichen Spionin für Russland ein Mitglied der russischen Botschaft in Berlin aus. Das teilte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande eines Besuches in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit.

