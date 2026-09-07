Das WM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz auf Schalke ist bereits so gut wie ausverkauft. In Düsseldorf kommt es zur Neuauflage des Olympia-Endspiels.

Düsseldorf (dpa) – Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland startet auch in Düsseldorf mit einem Highlight-Spiel. Einen Tag nach dem Eröffnungsspektakel auf Schalke am 13. Mai, wenn die deutsche Auswahl gegen den Erzrivalen Schweiz antritt, treffen in Düsseldorf Rekordweltmeister Kanada und Olympiasieger USA aufeinander. «Für uns war es wichtig, beide Gruppen mit Hammerspielen zu beginnen», sagte der Chef des Organisationskomitees, Claus Gröbner.

Für das Eröffnungsspiel sind aktuell keine frei verfügbaren Tickets mehr erhältlich. Gut 50.000 Karten wurden abgesetzt, das Fassungsvermögen für dieses Spiel liegt im kommenden Jahr bei gut 62.000. Die Kartendifferenz ist geblockt als Kontingent für den Weltverband IIHF und den WM-Vermarkter Infront.

Bei der Heim-WM 2010 hatte es bereits ein Auftaktspiel in der Fußball-Arena auf Schalke gegeben. Vor der damaligen Weltrekordkulisse von 77.803 Zuschauern hatte Deutschland die USA mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen. Anders als damals wird der Innenraum neben der Eisfläche im kommenden Jahr aber nicht bestuhlt.

Die übrigen deutschen Vorrundenpartien gegen Finnland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und die Ukraine finden in Mannheim statt. In der anderen Gruppe in Düsseldorf kommt es zudem zum Prestigeduell Tschechien gegen die Slowakei am 24. Mai. «Das sind zwei Nationen mit besonders reisefreudigen Fans. Die Düsseldorfer Altstadt kann sich freuen», meinte Gröbner schmunzelnd.

Vorverkauf der Tagestickets startet

Von Mittwoch an sind nun Tagestickets für die einzelnen Spiele erhältlich. Für dann 48 Stunden aber zunächst nur für auf der Ticketplattform registrierte Fans. Am 11. September startet der reguläre Vorverkauf. Die günstigsten Tagestickets in Düsseldorf kosten 69 Euro, in Mannheim 79 Euro.

Die WM 2027 findet vom 13. bis 30. Mai statt. Die Halbfinalpartien und das Endspiel werden in Düsseldorf ausgetragen.