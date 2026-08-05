Auch im Fußball dauert es mit der Bürokratie manchmal länger: Welche kuriose Erfahrung der 1. FC Kaiserslautern damit macht.

Kaiserslautern (dpa) – Wegen einer verspätet bekanntgewordenen Sperre muss der 1. FC Kaiserslautern zum Saisonstart beim VfL Wolfsburg auf Paul Joly verzichten. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler darf in der Zweitliga-Partie am Samstag (20.30 Uhr) beim Bundesliga-Absteiger nicht mitwirken. Wie die Pfälzer mitteilten, ist der Grund eine Strafe, die der französische Fußballverband bereits in der Saison 2024/25 ausgesprochen hatte.

Damals war Joly noch Profi von AJ Auxerre. Da die Information erst jetzt an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) übermittelt worden sei, komme sie jetzt erst zur Anwendung. Der Profi wurde für eine Partie gesperrt. Joly spielt seit Sommer 2025 für die Roten Teufel.