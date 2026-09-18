Wahlkampffinale in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin: Umfragen deuten auf enge Rennen und schwierige Koalitionsbildungen hin. Die Auswirkungen über beide Länder hinaus dürften groß sein.

Berlin/Schwerin (dpa) - Zwei Wochen nach der einschneidenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt richten sich die Blicke mit Spannung auf den anstehenden Wahlsonntag in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Spitzenvertreter der Parteien warben vor dem Wochenende in Interviews, bei Veranstaltungen und Abschlusskundgebungen vor der Landtagswahl im Norden und der Abgeordnetenhauswahl in der Hauptstadt noch einmal um Stimmen.

Neue Umfragen sagen sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Berlin knappe Rennen an der Spitze voraus – im Norden zwischen SPD und AfD, in der Hauptstadt zwischen der Linken und der CDU.

Auswirkungen reichen weit über beide Länder hinaus

Die Wahlen haben Auswirkungen über beide Länder hinaus. Je nachdem wie die CDU abschneidet, könnte die Debatte über die politische Zukunft von Parteichef und Kanzler Friedrich Merz (CDU) erneut Fahrt aufnehmen. Seit Tagen wird darüber debattiert, ob er sich halten kann.

Zudem dürfte nach dem Sonntag allmählich klarer werden, wie es in Sachsen-Anhalt weitergeht, wo die AfD mit 43,8 Prozent zwar das stärkste Ergebnis ihrer Geschichte erreicht, ihr Ziel einer Alleinregierung aber verfehlt hat. Die Parteien können nach dem Wahltag freier über mögliche Mehrheiten und ihr Vorgehen sprechen, im Wahlkampf ist das heikel.

Die Lage in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig laut einem ZDF-«Politbarometer Extra» die AfD nach monatelanger Aufholjagd überholt und kommt auf 37 Prozent, 3 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die AfD mit Herausforderer Leif-Erik Holm büßt einen Punkt ein und liegt bei 36 Prozent – verfehlt er den angestrebten Wahlsieg, bremst das den AfD-Lauf nach der Sachsen-Anhalt-Wahl aus.

«Wenn wir sehen, dass die AfD ein Potenzial hat von bis zu 45 Prozent, ist es schon eine große Leistung, dass wir die AfD hier weit unter 40 Prozent drücken», sagte Schwesig im ZDF-«Morgenmagazin».

Auch die mit der SPD regierende Linke büßt einen Punkt auf 9 Prozent ein. Die Grünen müssen mit unverändert 5 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen – ebenso wie das BSW, das bei 4 Prozent liegt. Unklar ist, ob es für eine Neuauflage der Koalition aus SPD und Linken reichen wird. Womöglich bräuchte es die Grünen für ein Dreierbündnis, sofern diese in den Landtag kommen. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren.

CDU in der Gefahrenzone

Besonders im Fokus steht bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern die CDU. In der Umfrage verliert sie einen Punkt und kommt mit nur noch 6 Prozent der Fünf-Prozent-Hürde bedrohlich nahe. Würde die CDU nicht mehr in den Landtag gewählt, hielte es eine Mehrheit von 56 Prozent für unwahrscheinlich, dass Merz sich dann noch als Kanzler halten könnte, wie eine repräsentative Civey-Umfrage für Welt TV ergab. Nur 25 Prozent gehen davon aus, dass sich Merz dann weiter im Amt halten könnte, 19 Prozent sind unentschieden.

Diese Sorge habe sie nicht, sagte CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann im selben Sender mit Blick auf ein mögliches Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. «Wir kämpfen bis zum Schluss und sind da sehr motiviert und sehr optimistisch.»

Die Lage in Berlin

In Berlin könnte erstmals eine Linken-Politikerin Regierende Bürgermeisterin werden. Es zeichnet sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze ab. Laut ZDF-«Politbarometer Extra» liegt die Linke mit 22 Prozent knapp vor der CDU mit deren Spitzenkandidaten Stefan Evers, die auf 20 Prozent kommt. Es folgen die AfD mit 18, die Grünen mit 15 und die SPD mit 12 Prozent. Das BSW kann mit 4 Prozent auf den Einzug ins Abgeordnetenhaus hoffen.

Laut allen Umfragen der vergangenen Wochen kommt keine Zweier-Koalition auf eine Mehrheit, auch nicht das regierende Bündnis aus CDU und SPD. Wahrscheinlicher sind Dreier-Koalitionen – entweder gehen CDU, Grüne und SPD zusammen oder aber Linke, Grüne und SPD. Die AfD dürfte bei der Regierungsbildung außen vor bleiben, weil die übrigen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr ablehnen.

Unsicherheiten von Wahlumfragen

Die Forschungsgruppe Wahlen befragte im Auftrag des ZDF vom 14. bis 17. September 1.395 beziehungsweise 1.611 Wahlberechtigte in beiden Bundesländern. Sie gibt die Fehlertoleranz bei einem Anteilswert von 40 Prozent mit plus/minus drei Prozentpunkten an, bei einem Anteilswert von zehn Prozent sind es plus/minus zwei Punkte. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.

Wahlumfragen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungen die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.