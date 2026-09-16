Am Freitag feiert einer der größten HSV-Spieler überhaupt seinen 87. Geburtstag. Kurz zuvor gibt es aber einen gesundheitlichen Rückschlag.

Hamburg (dpa) – Sorgen um HSV-Legende Gert «Charly» Dörfel: Der Meisterspieler von 1960 hat einen Schlaganfall erlitten und musste einem «Bild»-Bericht zufolge kurz vor seinem 87. Geburtstag an diesem Freitag ins Krankenhaus. Das deckt sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Dörfel soll es den Umständen entsprechend aber schon etwas besser gehen.

Dörfel, der von 1958 bis 1972 insgesamt 374 Mal für den HSV zum Einsatz kam, ist neben Klaus Neisner der einzige noch lebende Spieler aus dem Team, das vor 66 Jahren im Endspiel um die deutsche Meisterschaft mit 3:2 gegen den 1. FC Köln gewann. Dörfels kongenialer Partner Uwe Seeler war vor vier Jahren gestorben.