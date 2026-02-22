WM-Qualifikation
Sophia Kleinherne hat lange für ihre Rückkehr beim VfL Wolfsburg gekämpft. Aus der DFB-Nominierung wird nun doch nichts. Dafür bekommt ein Neuling eine Chance bei Bundestrainer Wück.

Frankfurt/Main (dpa) – Abwehrspielerin Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg muss ihr Comeback im Nationalteam verschieben. Die 25-Jährige fällt wegen einer muskulären Verletzung für die beiden ersten WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußballerinnen aus. Die DFB-Auswahl spielt am 3. März (17.45 Uhr/ARD) in Dresden gegen Slowenien und am 7. März (18.00 Uhr/ZDF) in Stavanger gegen Norwegen.

Bundestrainer Christian Wück hat nach DFB-Angaben für Kleinherne Neuling Jella Veit (20) von Eintracht Frankfurt für seinen 23-köpfigen Kader nachnominiert. Kleinherne hatte sich bei der EM in der Schweiz im vergangenen Sommer verletzt und zuletzt wieder in Wolfsburg ins Team zurückgekämpft.

