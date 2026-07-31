Vor Regionalliga-Start
Sohn von Phil Collins unterschreibt Vertrag bei 1860 München
Matthew Collins
Mathew Collins, Sohn von Rocklegende Phil Collins, hat einen Vertrag bei 1860 München unterschrieben. (Archivbild)
Sven Hoppe. DPA

Seinen Vater kennt jeder. Matthew Collins ist nun wohl der prominenteste Name im Kader des TSV 1860 München.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) – Der TSV 1860 München hat den Sohn von Rocklegende Phil Collins unter Vertrag genommen. Mathew Collins unterschrieb einen Einjahresvertrag bis 2027, wie der Fußball-Regionalligist mitteilte. Er hatte zunächst ein Probetraining bei den Münchnern absolviert, die am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt in die Saison starten. Der Traditionsclub war aus wirtschaftlichen Gründen aus der 3. Liga abgestiegen und hatte sich von seinem langjährigen Investor Hasan Ismaik getrennt.

Matthew Collins stand in der vergangenen Saison in Österreich beim SV Austria Salzburg unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler mit Schweizer Pass kam für Salzburg in vier Zweitliga-Einsätzen zu 33 Minuten Spielzeit. Dazu lief er einmal im Pokal auf. Er ist auch der Halbbruder von Model und Schauspielerin Lily Collins («Emily in Paris»).

© dpa-infocom, dpa:260731-930-468724/1

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