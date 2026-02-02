Otto Stange zurück nach Hamburg und Immanuel Pherai dafür nach Elversberg: Mit diesem überraschenden Doppelschlag beginnt laut Sky der letzte Transfertag des HSV.

Hamburg (dpa) – Der Hamburger SV will nach Sky-Informationen am letzten Tag der Transferfrist einen überraschenden Doppel-Wechsel vollziehen. Demnach holt der HSV den Leihspieler Otto Stange vorzeitig von der SV Elversberg zurück und verleiht Immanuel Pherai im Gegenzug an den Tabellenzweiten der 2. Fußball-Bundesliga.

Mit den Elversbergern ist demnach eine Kaufoption für Pherai vereinbart worden, die nach dem Ende dieser Saison greifen kann. Bislang galt der 1. FC Nürnberg als großer Favorit auf die Verpflichtung des 24 Jahre alten Ex-Braunschweigers.

Der 18-jährige Stange wurde beim HSV ausgebildet und im vergangenen Sommer nach Elversberg verliehen. Dort schoss er bei elf Zweitliga-Einsätzen drei Tore. Beim Bundesligisten in Hamburg kann er nach der Suspendierung von Jean-Luc Dompé und der Verletzung von Alexander Rössing-Lelesiit eine weitere Option für die Offensive sein.