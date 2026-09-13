Erneut wirft eine Verletzung Assan Ouédraogo zurück. Beim 20-Jährigen bricht offenbar die Schulterverletzung aus der Vorbereitung wieder auf. Was die nächsten Schritte sind.

Leipzig (dpa) – Bundestrainer Jürgen Klopp muss bei seiner ersten Nominierung mit ziemlicher Sicherheit auf Assan Ouédraogo verzichten. Der 20 Jahre alte Nationalspieler von RB Leipzig musste beim 5:0 gegen den Hamburger SV nach 35 Minuten mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Das Malheur war in einem Zweikampf mit Albert Grönbäk passiert und möglicherweise fällt der Mittelfeldspieler wochenlang aus. Klopp will seinen Kader für die anstehenden Länderspiele am Donnerstag bekanntgeben.

«Ich glaube schon, dass es die gleiche Verletzung ist», sagte Leipzigs Trainer Martin Demichelis. Ouédraogo war in der Vorbereitung den gesamten August mit einer Kapselverletzung in der rechten Schulter ausgefallen. Diese brach nun offenbar wieder auf. «Es sieht nicht gut aus», sagte Demichelis. «Wir brauchen ihn. Er ist ein brutales Talent, für Deutschland und unseren Verein.»

Behutsamer Aufbau

Von der medizinischen Abteilung hatte es grünes Licht für einen Einsatz gegeben, betonte Demichelis. «Er war bereit zu spielen. Wir haben gewartet, bis er gesund war», sagte der Argentinier. In Como hatte Ouédraogo am Donnerstag eine halbe Stunde gespielt, gegen den HSV stand er in der Startelf. Zuvor hatte er bereits voll mit der Mannschaft trainiert.

Seit seiner Ankunft in Leipzig im Sommer 2024 ist das aus der Schalker Jugend stammende Talent immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Addiert betrug die Ausfallzeit seit Juli 2024 bereits über 380 Tage, oft war das Knie betroffen. Möglicherweise wird bei der lädierten Schulter nun auch eine Operation eine Option für den Leipziger.