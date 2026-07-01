In Ingersheim soll ein Mieter Feuer gelegt und mit Sprengsätzen gedroht haben. Spezialkräfte sind vor Ort.

Ingersheim (dpa) - Nach einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Ingersheim nahe Ludwigsburg ist ein Mann festgenommen worden. Dieser habe freiwillig das Gebäude verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Spezialeinsatzkommando habe zuvor Kontakt zu ihm aufgenommen. Details zu dem Festgenommenen nannte der Sprecher zunächst nicht. Zuvor hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» über die Festnahme berichtet.

Ein verärgerter Mieter soll das Feuer mit Brandsätzen ausgelöst haben. Es soll nach weiteren Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch damit gedroht worden sein, Sprengsätze in dem Haus zu zünden. Grund sei ein Streit unter den Mietern gewesen.