Ilka Seeler war für HSV-Idol Uwe Seeler über Jahrzehnte die wichtigste Stütze. Jetzt ist sie fast vier Jahre nach ihrem Mann gestorben.

Hamburg (dpa) – Ilka Seeler ist tot. Die Witwe des HSV-Idols Uwe Seeler starb im Alter von 89 Jahren. Sie sei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag friedlich eingeschlafen, teilte der Hamburger SV mit.

Uwe und Ilka Seeler waren seit 1959 verheiratet. Sie war für den am 21. Juli 2022 im Alter von 85 Jahren gestorbenen einstigen Fußball-Nationalspieler und HSV-Torjäger über Jahrzehnte die wichtigste Stütze. Sie lebten mehrere Jahrzehnte in Norderstedt bei Hamburg.

In seiner Mitteilung schrieb der Bundesligist, Ilka Seeler sei nie ein «Anhängsel» gewesen, «sondern eine eigenständige, starke Frau, die auch nach Uwes Tod im Jahr 2022 Freundschaften pflegte und das Wohl der Familie über alles stellte». Sie hinterlässt drei Töchter, mehrere Enkelkinder und war auch schon Ur-Oma. «Ilkas verschmitztes Lächeln, ihre sportliche Begeisterung und ihre klare, direkte Art bleiben uns stets in Erinnerung und machen sie unvergessen», hieß es vom HSV.