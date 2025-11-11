SCM-Trainer Wiegert: Anschlag wird ein Leben lang begleiten

Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt jährt sich bald. Der Trainer Wiegert vom SC Magdeburg will dem aufkommenden Schmerz nach Monaten der Verarbeitung keinen Platz einräumen.

Magdeburg (dpa) – Für Trainer Bennet Wiegert vom Handball-Bundesligisten SC Magdeburg ist der kommende Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und über 300 Verletzten kein punktuelles Ereignis. «Dieses Thema wird uns das ganze Leben lang begleiten», sagte der 43-Jährige in einer Medienrunde. Am Montag begann der Prozess gegen den Angeklagten Taleb al-Abdulmohsen in Magdeburg.

Der aus Saudi-Arabien stammende Mann war am 20. Dezember 2024 mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast. Die Anklage wirft ihm unter anderem vollendeten Mord in sechs Fällen und versuchten Mord an weiteren 338 Menschen vor.

Ex-Magdeburg-Profi befand sich auf dem Markt

Angesichts des Jahrestages werde der Anschlag «nach Monaten der Ruhe und Verarbeitung» wieder vermehrt aufblühen, glaubt Wiegert, der dann auch verstärkt als Gesprächspartner von seinen Spielern gesucht werden könnte. Von seiner Mannschaft befand sich zum Zeitpunkt des Anschlags der damalige Magdeburger Profi Antonio Serradilla auf dem Markt, der Pkw fuhr nur knapp an dem Spanier vorbei.

Wiegert selbst will die Ereignisse nicht zu sehr hochkommen lassen und «sich damit beschäftigen und wehtun», sagte der ehemalige Profi, «das kann nichts wiedergutmachen.»