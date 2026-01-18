John Bryant ist nicht mehr Teil des Kaders von Basketball-Bundesligist Syntainics MBC. Der Sportdirektor spricht von einer unausweichlichen Entscheidung.

Weißenfels (dpa) – Der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat sich mit sofortiger Wirkung von Routinier John Bryant getrennt. Das Team aus Weißenfels teilte mit, dass der 38-Jährige vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt sei. Die Entscheidung sei nach einer internen Prüfung getroffen worden. Zentrale Erwartungen an Professionalität und Zusammenarbeit seien zuletzt nicht mehr erfüllt worden, hieß es in der Mitteilung.

«Die Entscheidung war schwierig, aber sie war am Ende unausweichlich, um unsere Grundprinzipien zu schützen. Wir stehen für Professionalität, Disziplin und Teamkultur – ohne diese Grundlagen können wir nicht erfolgreich arbeiten», sagte Sportdirektor Silvano Poropat.

Laut Club befinden man sich mit der Bryant-Seite in Gesprächen über die nächsten Schritte. Eine Rückkehr in den Kader sei nicht vorgesehen.

Bryant spielte seit Januar 2022 für den MBC, wurde in der vergangenen Saison mit dem Team aus Sachsen-Anhalt überraschend Pokalsieger. Der Deutsch-Amerikaner absolvierte kürzlich sein 500. Spiel in der Bundesliga und war vor der Station Weißenfels in Ulm, München und Gießen aktiv.