Das große Offensiv-Talent bleibt ein Pechvogel bei RB Leipzig. Der 20-Jährige muss sich durch eine erneute Leidenszeit quälen.

Leipzig (dpa) – Assan Ouédraogo wird dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und der Nationalmannschaft in den kommenden Wochen fehlen. Der 20-Jährige hatte sich beim 5:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zugezogen. Der Verein teilte mit, dass die Verletzung operativ behandelt werde und Ouédraogo «bis auf Weiteres» ausfalle.

«Assan hat in den letzten Jahren so viel Pech mit Verletzungen gehabt und sich trotzdem immer wieder zurückgekämpft», wird Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer in der Pressemitteilung zitiert, «umso härter ist es, dass er jetzt erneut einen Rückschlag verkraften muss. Wir wissen, wie viel Arbeit, Wille und Leidenschaft Assan in seine Rückkehr investiert hat.»

Comeback erst in der vergangenen Woche

Seit seiner Ankunft in Leipzig im Sommer 2024 ist das aus der Schalker Jugend stammende Talent immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Addiert betrug die Ausfallzeit seit Juli 2024 bereits über 380 Tage, oft war das Knie betroffen.

Ouédraogo hatte erst in der vergangenen Woche bei der 1:4-Niederlage in der Champions League bei Como 1907 nach überstandener Schulter-Verletzung sein Comeback gegeben, als er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Gegen Hamburg stand er dann gleich in der Startelf.

Der Offensivspieler fällt damit auch für die ersten Spiele der Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland (27. September), gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) aus.