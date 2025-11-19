Schulbus prallt mit Autos zusammen - Alle Kinder unverletzt

Im Norden des Ruhrgebiets stoßen ein Schulbus und zwei Autos zusammen. Drei Erwachsene werden verletzt, alle Kinder kommen mit dem Schrecken davon.

Dorsten (dpa) - Ein mit 22 Kindern besetzter Bus ist in Dorsten am nördlichen Rand des Ruhrgebiets mit zwei Autos kollidiert. Die Kinder wurden vom Rettungsdienst untersucht, es seien aber alle mit dem Schrecken davongekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Busfahrer und die beiden Autofahrer kamen ins Krankenhaus. Über ihren Zustand gab es zunächst keine Angaben.

Die Feuerwehr wurde zunächst wegen eines Massenanfalls an Verletzten alarmiert. «Die Lage war am Anfang sehr unübersichtlich», sagte der Feuerwehrsprecher. Es seien Rettungswagen aus dem gesamten Kreis zu der Unfallstelle alarmiert worden. Die Kinder seien anschließend von ihren Eltern an der Unfallstelle abgeholt worden.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt nun die Polizei.