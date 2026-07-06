Zwei Tote
Schüsse in Offenburg: Toter Mann ist Tatverdächtiger
Zwei Tote nach Schüssen in Offenburg
Ein Mann und eine Frau starben in Offenburg.
Philipp von Ditfurth. DPA

In Offenburg sterben am Morgen zwei Menschen. Einer von ihnen gilt laut Polizei nun als Tatverdächtiger.

Lesezeit 1 Minute

Offenburg (dpa) - Nach Schüssen in einem Wohngebiet in Offenburg gilt einer der beiden toten Menschen als Tatverdächtiger. Es handele sich dabei um einen 33-jährigen Mann, wie die Polizei mitteilte. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Laut Polizei kannten sich der Tatverdächtige und die Frau, die später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Kurz nach 8.00 Uhr am Montagmorgen gingen demnach bei der Polizei mehrere Notrufe aus einem Wohngebiet ein – Anwohner hätten Schüsse gehört. Die ausgerückten Streifen entdeckten in der Hofeinfahrt eines Hauses den leblosen Mann. Die Frau wurde mit schwersten Verletzungen aufgefunden - für sie kam jede Hilfe zu spät. Eine Schusswaffe sei in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefunden worden.

Der Tatort ist weiterhin weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Streifen, Polizeihundeführer und Spezialisten der Kriminalpolizei sichern Spuren und vernehmen Zeugen. Die Kriminalpolizei ermittele in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Offenburg.

© dpa-infocom, dpa:260706-930-339910/5

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