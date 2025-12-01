Schüsse in Burgerrestaurant in Hamburg - Mann verletzt

Nach Schüssen in einem Lokal in Hamburg-Eimsbüttel wird ein 28 Jahre alter Mitarbeiter verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist im Großeinsatz. Hat sie den Täter gefasst?

Hamburg (dpa) - Nach den Schüssen in einem Burgerladen im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ist bislang noch kein Verdächtiger gefasst. Der Täter sei noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Ermittlungen laufen.

Die Schüsse waren am Abend in dem Burgerrestaurant in der Gärtnerstraße gefallen. Dabei war ein 28 Jahre Mann verletzt worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge handelt sich bei dem Verletzten um einen Mitarbeiter des Ladens.

In der Nähe des Tatorts kreiste am Abend lange ein Polizeihubschrauber, wie ein dpa-Reporter berichtete. Vor dem Geschäft leuchtete am Abend ein aufgeblasener großer Weihnachtsmann. Zahlreiche Einsatzkräfte waren mit vielen Streifenwagen am Tatort. Der war mit Polizei-Flatterband abgesperrt.