Bundespräsident
Schnieder: Zeit für Frau als Bundespräsidentin ist gekommen
Erster Schultag nach den Sommerferien in Rheinland-Pfalz
Gordon Schnieder sieht die Zeit für eine Bundespräsidentin gekommen. (Archivbild)
Jennifer Brückner. DPA

Ilse Aigner, Karin Prien, Julia Klöckner oder doch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein? Wen Gordon Schnieder als Bundespräsidenten favorisiert.

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Mainz (dpa) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) kann sich gut eine Frau als Bundespräsidentin vorstellen. «Ich glaube, die Zeit ist gekommen», sagte Schnieder in Mainz. Und es gebe auch «Persönlichkeiten weiblichen Geschlechts», die an der Spitze stehen könnten.

Im Vordergrund stehe für ihn: «Wir brauchen eine oder einen, der es kann.» Gebraucht werde ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin, die die Gesellschaft zusammenführe und mahnende Stimme sei. Jemand, der «gerade in dieser Zeit, wo vieles so laut geworden ist, wo wir auseinanderdriften», für Gemeinschaften sorge. Konkreter wolle er vor der Entscheidung im September nicht werden, sagte Schnieder.

© dpa-infocom, dpa:260819-930-552549/1

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