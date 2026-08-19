Mainz (dpa) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) kann sich gut eine Frau als Bundespräsidentin vorstellen. «Ich glaube, die Zeit ist gekommen», sagte Schnieder in Mainz. Und es gebe auch «Persönlichkeiten weiblichen Geschlechts», die an der Spitze stehen könnten.

Im Vordergrund stehe für ihn: «Wir brauchen eine oder einen, der es kann.» Gebraucht werde ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin, die die Gesellschaft zusammenführe und mahnende Stimme sei. Jemand, der «gerade in dieser Zeit, wo vieles so laut geworden ist, wo wir auseinanderdriften», für Gemeinschaften sorge. Konkreter wolle er vor der Entscheidung im September nicht werden, sagte Schnieder.