Nach Josip Stanisics Auswechslung gegen Chelsea gibt der FC Bayern eine leichte Entwarnung. Der Verteidiger fällt zwar verletzt aus - dürfte offenbar schon bald wieder auf dem Platz stehen.

München (dpa) - Der FC Bayern München muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten - vermutlich aber nicht lange. Der Verteidiger hatte sich beim 3:1-Champions-League-Sieg gegen Club-Weltmeister FC Chelsea eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte.

Die Ausfallzeit teilte der Verein nicht mit, laut dem Sender «Sky» soll Stanisic aber maximal ein bis zwei Wochen fehlen. Damit könnte der 25-Jährige noch vor der nächsten Länderspielpause wieder auf dem Platz stehen. Bereits nach der Auswechslung hatte sich am Mittwochabend angedeutet, dass er sich offenkundig nicht ernsthafter am Knie verletzt hatte.