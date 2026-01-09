Schnee und Wind: Spiel St. Pauli gegen Leipzig abgesagt

Das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig findet an diesem Samstag nicht statt. Die Partie wird wegen der winterlichen Verhältnisse in Hamburg und im Norden abgesagt.

Hamburg (dpa) - Das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig fällt aus. Die Partie zwischen den beiden Fußball-Erstligisten kann wegen der widrigen Wetterbedingungen mit Schnee und stürmischem Wind nicht wie geplant an diesem Samstag stattfinden, wie der Hamburger Verein und die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilten.

Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Zuerst hatte die «Bild» berichtet. Ein neuer Spieltermin werde «zeitnah bekanntgegeben», schrieb die DFL.

«Aufgrund der gegenwärtigen Witterungsverhältnisse mit starkem Schneefall und Schneeverwehungen ist die Sicherheit der Versammlungsstätte und die sichere Durchführung der Veranstaltung unter Einhaltung aller Betriebsvorschriften nicht gewährleistet, so dass das Millerntor-Stadion in Absprache mit der Millerntor Stadion Betriebsgesellschaft durch Beschluss des Präsidiums des FC St. Pauli e.V. für das anstehende Spiel gesperrt wurde», hieß es vom FC St. Pauli.

Die Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer, der Teams, der Offiziellen und aller Anreisenden wie externen Dienstleistern und Dienstleisterinnen stünde im Vordergrund dieser Entscheidung.

Sturmtief Elli bringt noch mehr Schnee und Verwehungen

Das Sturmtief «Elli» mit neuerlichem Schneefall und stürmischem Wetter hatte zuletzt die ohnehin schwierigen winterlichen Verhältnisse in Hamburg und in Teilen des Nordens noch einmal verschärft. Alle Bemühungen, das Spiel möglich zu machen, nutzten nichts.

Eine rechtzeitige Entscheidung musste auch aus Rücksicht auf RB Leipzig getroffen werden. Für 14.30 Uhr war die Spieltags-Pressekonferenz mit Cheftrainer Ole Werner vorgesehen. Anschließend sollte die Abreise des Trosses nach Hamburg erfolgen. Die Pressekonferenz mit Werner wurde abgesagt.

Fußball-Jahr beginnt für St. Pauli und Leipzig nun am Mittwoch

Ein neuer Termin für die Begegnung des 16. Spieltages ist noch offen. Beide Vereine sind international nicht beschäftigt, sind aber Anfang Februar im Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs vertreten. Die Hamburger spielen am 3. Februar bei Bayer Leverkusen, die Leipziger sind am 11. Februar zu Gast bei Bayern München.

Das Fußball-Jahr beginnt für den FC St. Pauli nun am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg, RB Leipzig empfängt am letzten Hinrunden-Spieltag ebenfalls am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) den SC Freiburg.