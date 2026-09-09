Nach Verletzungen
Schlotterbeck und Bensebaini zurück im BVB-Teamtraining
Nico Schlotterbeck
Nico Schlotterbeck könnte schon bald sein Comeback für den BVB geben. (Archivbild)
Bernd Thissen. DPA

Borussia Dortmund kann womöglich schon bald wieder auf zwei Abwehrspieler bauen. Nico Schlotterbeck und Ramy Bensebaini haben den nächsten Schritt in Richtung Comeback gemacht.

Dortmund (dpa) – Nationalspieler Nico Schlotterbeck ist bei Borussia Dortmund ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger, der sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft am Sprunggelenk verletzt hatte, trainierte heute ebenso wieder mit seinen Teamkollegen wie Ramy Bensebaini.

Der 31 Jahre alte Algerier hatte wegen einer Rippenprellung die ersten Spiele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League verpasst. Bensebaini kann wie Schlotterbeck als zentraler Abwehrspieler oder auch als Linksverteidiger eingesetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:260909-930-659627/1

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