Das WM-Aus trifft Nico Schlotterbeck hart. Ausführlich äußern will sich der Dortmunder nach seiner Fußball-Verletzung erstmal nicht. Aber er richtet eine Botschaft an die Fans.

Winston-Salem (dpa) – Kurz nach seinem bestätigten WM-Aus hat sich Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck mit einer kurzen Social-Media-Nachricht an die Anhänger der Fußball-Nationalmannschaft gewandt.

«Hi Fans, ich brauche noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen. Deshalb wird es von mir vorerst keine ausführlichen Worte dazu geben», äußerte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund, der sich beim 2:1 im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste so schwer am linken Fuß verletzt hat, dass er für das weitere Turnier ausfällt.

Der 26-Jährige denkt aber auch in dem persönlich schweren Moment an sein Team. «Was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen.» Am Ende des Posts bei Instagram steht eine Deutschland-Fahne und ein Herz.