Schlotterbeck gibt Entwarnung: «Gut, passt alles»

Beim Remis gegen den Hamburger SV bekommt Nico Schlotterbeck einen kräftigen Tritt auf den rechten Fuß. Der Nationalspieler von Borussia Dortmund bleibt aber bis zum Abpfiff auf dem Feld.

Hamburg (dpa) – Minutenlang wurde Nico Schlotterbeck am Fuß behandelt, doch der Dortmunder Innenverteidiger machte weiter. Nach der sportlichen Enttäuschung mit dem 1:1 beim Hamburger SV gab der 25-Jährige dann auch selbst Entwarnung. «Gut, passt alles», sagte der Jahre alte Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage nach seinem körperlichen Befinden.

Schlotterbeck war in der 47. Minute nach einer Attacke von Jordan Torunarigha zu Boden gegangen. Der Hamburger trat dem Dortmunder auf den Fuß und erwischte ihn mit gestrecktem Bein am Knöchel. Torunarigha hatte Glück, dass er für sein hartes Einsteigen ohne Gelbe Karte davonkam.

Kovac zu der Szene: Das war schon heftig

«Er hält da drüber, der Schiri hat es nicht gesehen», berichtete Schlotterbeck nach dem Spiel bei Sky: «Aber da mache ich ihm jetzt auch keinen Vorwurf. Das ist Fußball. Ich hab' dann weitergemacht. Das passt schon.»

Für BVB-Coach Nico Kovac war es «ein Stempel. Das war schon heftig». Da Schlotterbeck aber über die gesamte Spielzeit hinweg auf dem Feld geblieben war, geht auch der Dortmunder Trainer davon aus, dass ein Länderspieleinsatz des Innenverteidigers nicht in Gefahr ist.

Schlotterbeck gehört für die letzten beiden Länderspiele des Jahres in der WM-Qualifikation zum DFB-Kader. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann würde mit Siegen am 14. November in Luxemburg und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei das direkte WM-Ticket lösen.