Winston-Salem (dpa) – Trotz seiner schwerwiegenden Verletzung wird Nico Schlotterbeck vorerst bei der Nationalmannschaft in den USA bleiben. «Es ist ein schönes Zeichen, dass er zunächst hier im Mannschaftskreis bleibt, denn er hat auch neben dem Platz Einfluss», sagte Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann laut einer DFB-Mitteilung. Der Verband bestätigte zugleich, dass sich der 26 Jahre alte Innenverteidiger beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen hat und mehrere Monate ausfallen wird.

«Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau. Es hätte seine WM werden können», sagte Nagelsmann. «Wir haben gestern alle versucht, ihn aufzubauen – zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt.» Die WM aber ist für den so ambitionierten Abwehrmann von Borussia Dortmund vorbei.

Nagelsmann sieht seine Defensive so aufgestellt, dass sie das Schlotterbeck-Aus verkraften kann. «Trotz seines Ausfalls sind wir in der Innenverteidigung mit Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw weiterhin sehr gut aufgestellt für die WM», sagte der 38 Jahre alte Coach.

Keine Nachnominierung möglich

Nach der Muskelverletzung von Lennart Karl muss Nagelsmann schon den zweiten Turnierausfall verkraften. Da die FIFA-Frist abgelaufen ist, kann er jetzt aber keinen Spieler mehr nachnominieren. Der Weltverband erlaubt nach der ersten Partie jedes Teams nur noch eine neue Berufung von Torhütern ins Aufgebot.

Für Karl hatte Nagelsmann noch Assan Ouedraogo nachnominieren können. Schon vor der Kader-Nominierung hatte Karls Münchner Club-Kollege Serge Gnabry als Startelf-Kandidat die WM-Teilnahme absagen müssen.

Lars Ricken, Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund, sagte zu Schlotterbecks Ausfall: «Dass er jetzt durch eine Verletzung aus der WM ausscheidet, ist sehr schade und unglaublich bitter. Aber Nico hat im vergangenen Jahr gezeigt, wie er nach einer Verletzung noch stärker zurückkommt. Das wird er auch diesmal, davon sind wir überzeugt.»