In der Nacht beginnt das historische Schloss im Landkreis Mansfeld-Südharz zu brennen. Da es auch als Hotel genutzt wird, mussten Gäste und Personal evakuiert werden.

Wallhausen (dpa) – Im historischen Schloss Wallhausen in Sachsen-Anhalt bei Sangerhausen ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle steht derzeit der Dachstuhl in Vollbrand. 124 Kräfte seien im Einsatz. Demnach wird die Feuerwehr aus Wallhausen bei den Löscharbeiten von zahlreichen Feuerwehren aus der Umgebung unterstützt.

Keine Verletzten – Hotelgäste evakuiert

Verletzt ist nach derzeitigem Stand der Polizei niemand. Das Schloss, das auch als Hotel genutzt wird, konnten Gäste und Personal demnach rechtzeitig verlassen. Die Leitstelle spricht von einer «Rauchentwicklung bei einem ausgedehnten Brand». Anwohner in Wallhausen und Umgebung sollten Fenster und Türen daher geschlossen halten und Klimaanlagen abschalten.

Wie das Schloss im Landkreis Mansfeld-Südharz in der Nacht um 3.10 Uhr in Brand geriet, ist laut Polizei derzeit unbekannt. Auch zum Ausmaß des Schadens konnte die Polizei bisher keine Angaben machen.

Historisches Schloss seit 2005 im Privatbesitz

Das denkmalgeschützte Renaissanceschloss in Wallhausen wurde zwischen 1606 und 1613 von der Adeslfamilie von der Asseburg errichtet. Im Rahmen der sogenannten Bodenreform 1945 verlor die Adelsfamilie das Schloss. Seit 1950 gehört es der Gemeinde Wallhausen. Das Schloss wurde bis 2004 als Schule genutzt. Seit 2005 ist es in Privatbesitz und wird heute als Hotel, Restaurant und Ausstellungsort genutzt.