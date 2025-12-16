Schlechte Haltung: Löwe und Bärin nach Deutschland geholt

Ein Mann veröffentlicht Fotos eines Löwen, den er illegal als Haustier hält. «Vier Pfoten» rettet das Tier, das nun in Deutschland lebt.

Maßweiler/ Müritz (dpa) – Einen Löwen und eine Braunbärin hat die Tierschutzorganisation «Vier Pfoten» aus illegaler, privater Haltung in Albanien nach Deutschland gerettet. Der drei Jahre alte Löwe Erion sei in eine Wildtierstation in Maßweiler in Rheinland-Pfalz (Südwestpfalz) gebracht worden, teilte die Organisation mit. Die zweijährige Braunbärin Flora lebe nun im Bärenwald Müritz in Mecklenburg-Vorpommern.

In Albanien seien die Tiere unter schlechten Bedingungen und in engen Gehegen auf einem privaten Anwesen als Haustiere gehalten worden, heißt es. Auf den Löwen seien die Behörden aufmerksam geworden, als sein Besitzer Fotos in den Sozialen Medien veröffentlichte.

Vier Tage lang dauerte der Transport der Tiere laut der Organisation, mehr als 2.000 Kilometer seien sie quer durch Europa gebracht worden. Zwei Wildtierärzte seien dabei gewesen. «Erion und Flora haben die lange Reise erstaunlich ruhig überstanden», hieß es in der Mitteilung. Nun könnten die Tiere in artgemäßer Umgebung leben.