Der Musiker zieht samt Familie von einem großen Haus mit Garten in eine kleinere Wohnung. Warum der Schlagersänger trotzdem Stockach treu bleibt und welchen Vorteil der Umzug für in mit sich bringt.

Stockach (dpa) – Schlagersänger Matthias Reim («Verdammt, ich lieb dich») verkauft ein Haus nahe dem Bodensee und hat sich eine kleinere Wohnung in der Nähe gesucht. «Das Haus in Stockach ist uns einfach zu groß geworden», sagte der 68-Jährige dem «Südkurier». «Als wir noch vier Kinder im Haus hatten, waren die 600 Quadratmeter Wohnfläche und der große Garten gut, aber jetzt sind wir nur noch zweieinhalb Leute, da reicht uns eine kleinere Wohnung.»

Mit seiner Frau, der Schlagersängerin Christin Stark, und der 2022 geborenen Tochter lebe er nun wenige Kilometer weiter in Überlingen am Bodensee. «Mein Studio habe ich nach wie vor in Stockach, ich bin also immer noch täglich hier, wenn ich nicht gerade auf Tour bin», sagte Reim der Zeitung weiter. Von Überlingen aus seien es nur 17 Minuten Fahrzeit zum Studio. «Jetzt komme ich endlich auch mal dazu, auf den Autofahrten Radio zu hören.»