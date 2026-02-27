Mainz/Worms (dpa) – Mit einer Durchsuchungsaktion haben Drogenermittler zum Schlag gegen eine mutmaßliche Bande von Kokain- und Cannabisdealern ausgeholt. Sie nahmen dabei in Worms sieben Verdächtige im Alter zwischen 19 und 35 Jahren fest, wie die Staatsanwaltschaft Mainz und die Kriminalpolizei Worms mitteilten. Sechs von ihnen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Durchsucht wurden demnach am Mittwoch acht Objekte, darunter auch eines in Bayern. Die Ermittler stellten Drogen, Bargeld, Mobiltelefone, Datenträger sowie Pkw sicher, die für den Drogenhandel benutzt worden sein sollen. Weitere Details wollten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht nennen, um nach eigenen Angaben die Ermittlungen nicht zu gefährden. Wegen der Polizeiaktion musste kurzzeitig auch der Zugverkehr am Wormser Bahnhof unterbrochen werden.