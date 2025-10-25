Martin Schindler scheitert in der Westfalenhalle nach seinem starken Auftaktsieg in der zweiten Runde. Dabei macht sich Deutschlands Nummer eins das Leben selbst schwer.

Dortmund (dpa) – Martin Schindlers Traum vom Viertelfinale bei der Darts-Europameisterschaft ist geplatzt. Nach vier Auftaktniederlagen in den vergangenen Jahren schied der 29-Jährige in der Dortmunder Westfalenhalle nach einem 7:10 gegen Ryan Joyce diesmal in der zweiten Runde aus.

Am Eröffnungstag hatte sich Deutschlands Nummer eins in einem nervenaufreibenden Match gegen Dave Chisnall noch durchgesetzt (6:5) und sein Dortmund-Trauma vorerst hinter sich gelassen, obwohl er schnell mit 0:3 in Rückstand geraten war. Auch gegen den Engländer Joyce bewies Schindler Comeback-Qualitäten, verlor jedoch aufgrund von Problemen auf die Doppel.

Am Abend werden dann nach 5.600 Fans in der frühen Session 7.000 Zuschauer in der Arena sein. Im Einsatz sind dann Weltmeister Luke Littler, der Weltranglisten-Erste Luke Humphries und mit Ricardo Pietreczko auch der zweite Lokalmatador.