Vom Sorgenkind zum Aufsteiger: Die Bundesliga-Rückkehr hat Schalke 04 und die Stadt Gelsenkirchen in einen Ausnahmezustand versetzt.

Gelsenkirchen (dpa) – Es war ein Sturmlauf der Gefühle: Die Rückkehr des FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga hat am Samstagabend eine große Party ausgelöst. Die Spieler schlenderten mit Sonnenbrille, Aufstiegsshirt und in Badelatschen in den VIP-Bereich, nachdem sie zuvor auf dem Rasen nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg ausgelassen gefeiert und dabei nicht nur Bier vergossen hatten.

«Ich habe eben schon ein paar Tränen verdrückt, es ist ein Lebenstraum. Das wird eine geile Nacht», sagte Mittelfeldspieler Ron Schallenberg. Und Kapitän Kenan Karmann, der das Tor zum Aufstieg erzielte, sagte mit tränenerstickter Stimme: «Schalke gehört in die 1. Liga, da bleiben wir jetzt auch.»

Muslic-Vertrag bis 2028

Lauter wurde der Jubel in der mit 61.587 Zuschauern ausverkaufen Arena nur noch, als auf dem Videowürfel die für den Aufstiegsfall vereinbarte Vertragsverlängerung von Trainer Miron Muslic bis 2028 offiziell verkündet wurde. Denn der 43-Jährige hat den Schalker Aufschwung maßgeblich geprägt.

Viele Jahre in der Bundesliga ein Schwergewicht, kämpfte der hochverschuldete Club in den vergangenen beiden Spielzeiten gegen den Absturz in die 3. Liga. «Wir haben wirklich zwei Scheißjahre hinter uns», sagte Karaman am Samstag. Umso größer war die Erleichterung über den Aufstieg.

«Er soll sich feiern lassen»

«Da geht mir das Herz auf. Wir wissen, wie schwer der Rucksack war», sagte Muslic auf der Pressekonferenz, wo ihm seine Spieler unter «Nie mehr 2. Liga...»-Gesängen die obligatorische Bierdusche verpassten. «Dieser Mann hat es geschafft, dass Schalke wieder eine Identität hat. Er soll sich feiern lassen», sagte Verteidiger Timo Becker.

Partystimmung herrschte auch außerhalb der Arena, wo zehntausende Fans feierten. Es waren so viele und es war so ausgelassen, dass der Verkehr in Gelsenkirchen zum Erliegen kam und die Straßenbahnen den Betrieb einstellten. Die Stimmung sei gut und sehr ausgelassen gewesen, teilte die Polizei mit.