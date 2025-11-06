Schalke will Ausfällen gegen «Brocken» Elversberg trotzen

Nach zwei Niederlagen und trotz langer Verletztenliste will Schalke gegen Tabellennachbar Elversberg wieder punkten. Was Trainer Muslic zur aktuellen Lage sagt.

Gelsenkirchen (dpa) – Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 will den Personalsorgen im Duell mit dem Tabellennachbarn trotzen. «Die Liste ist ziemlich lang. Wir werden trotzdem eine Mannschaft auf den Platz stellen, die sich zerreißen wird», sagte Schalke-Coach Miron Muslic vor der Partie gegen die SV Elversberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Neben den Langzeitverletzten um Timo Becker, Christopher Antwi-Adjei und Christian Gomis fallen auch Yannick Bachmann (Fersenverletzung) und Amin Younes aus. «Jeder einzelne Ausfall tut uns weh, auch die Masse. Das ist eine weitere Herausforderung, wie so viele in den letzten fünf Monaten. Aber das werden wir angehen als Kollektiv, als Team», betonte Muslic.

Kein Wintertrainingslager im Süden

Nach zuletzt zwei Niederlagen – in der Liga gegen den Karlsruher SC (1:2) und dem Aus im DFB-Pokal bei Darmstadt 98 (0:4) – will der Tabellenzweite wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit Elversberg, das nur einen Platz und einen Punkt hinter Schalke liegt, erwartet Muslic jedoch einen harten Gegner: «Es ist ein Brocken, aber das sind wir auch.»

Vor dem Verfolgerduell gab Schalke auch Neuigkeiten zur Winterpause bekannt: Angesichts der Spielansetzungen im Dezember und Januar habe die sportliche Leitung beschlossen, auf ein Trainingslager im Süden zu verzichten. «Wir haben hier optimale Voraussetzungen, die werden wir auch nutzen», sagte Muslic auf die Frage nach der Vorbereitung ohne Trainingslager.