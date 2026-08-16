Zum 25-jährigen Bestehen der Veltins-Arena empfängt der FC Schalke 04 mit Real Madrid hohen Besuch. Gegen die Königlichen aus Madrid hat der Bundesliga-Aufsteiger aber das Nachsehen.

Gelsenkirchen (dpa) – Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat zum 25-jährigen Jubiläum der heimischen Veltins-Arena klar gegen Real Madrid verloren. Die Königsblauen unterlagen dem Topclub aus Spanien im Testspiel in der ausverkauften Arena mit 0:3 (0:2).

Für die mit Superstars besetzte Mannschaft aus Madrid erzielten Kylian Mbappé (6. Minute), Dean Huijsen (20.) und der eingewechselte Carlos Espi (57.) die Tore. Vor den Augen des neuen Trainers José Mourinho in seiner zweiten Amtszeit bei Real und dessen neuem Co-Trainer Sami Khedira hatten die Königlichen zahlreiche Möglichkeiten, das Ergebnis noch höher ausfallen zu lassen. Auch Schalke hatte kleinere Chancen, ein Ehrentreffer gelang aber nicht.

Pokalaufgabe beim Halleschen FC

Beide Teams wechselten während der Begegnung ordentlich durch, in Yan Diomande, Antonio Rüdiger und Jude Bellingham kamen einige frühere Bundesliga-Spieler für Real zum Einsatz. Bei den Gelsenkirchenern wurde Stürmer Edin Dzeko für die letzten zehn Minuten eingewechselt, der zuletzt verletzte Neuzugang Robin Gosens stand nicht im Kader.

Schalke startet am Montag in einer Woche dann so richtig in die neue Saison. Im DFB-Pokal sind die Königsblauen in der ersten Runde beim Halleschen FC aus der Regionalliga gefordert.