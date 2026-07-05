Der Ball rollt wieder auf Schalke. Vor Tausenden Fans startet die Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bundesliga - mit neuen Gesichtern, aber auch noch offenen Personalfragen.

Gelsenkirchen (dpa) - Mit dem ersten öffentlichen Training hat Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Rund 3.700 Fans verfolgten am Sonntagnachmittag die Auftakteinheit unter Cheftrainer Miron Muslic am Berger Feld. «Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Wir freuen uns über die Fans. Es fühlt sich wieder nach zu Hause an und nach Arbeit», sagte Muslic nach dem Training.

Die neue Saison werde eine «XXL Herausforderung», betonte der 43-Jährige. «Wir wissen natürlich, dass die Bundesliga eine andere Herausforderung ist, dass wir auch dieses Jahr zwei Gänge höher schalten müssen, aber das wollen wir auch», so der Coach. Die Bundesliga werde seiner Mannschaft

«noch mehr abverlangen in allen Bereichen: körperlich, athletisch, technisch, taktisch, mental.»

Kaderplanung: Was ist mit Dzeko?

Dabei helfen sollen auch die bisherigen beiden Neuzugänge Junior Adamu vom SC Freiburg und Satoshi Tanaka von Fortuna Düsseldorf. «Die Profile passen wunderbar in unsere Spielidee. Diese Profile haben wir im zentralen Mittelfeld und auch in der Sturmposition gebraucht», schwärmte Muslic, der beim Auftakt noch auf die beiden mittlerweile ausgeschiedenen WM-Fahrer Nikola Katic und Dejan Ljubicic verzichten musste.

Auch Edin Dzeko fehlte. Der bosnische Stürmer, der in der vergangenen Saison zu den Schlüsselspielern des Aufstiegs zählte, ist seit dem 1. Juli vereinslos. Obwohl ihm bereits seit längerem ein unterschriftsreifer Vertrag zur Verlängerung vorliegen soll, ist seine Zukunft weiter ungeklärt. «Wir haben schon vor der WM besprochen, dass wir das nach der WM besprechen. Wir sind in einem sehr guten Austausch» sagte Muslic.

Kapitän Karman hofft auf weitere Neuzugänge

Auch sonst treiben die Schalker ihre Kaderplanung voran. Während über weitere mögliche Neuzugänge wie Eintracht Frankfurts Offensivspieler Junior Dina Ebimbe spekuliert wird, hofft Kapitän Kenan Karaman auf weitere Verstärkungen: «Ich denke, wir haben schon jetzt einige Spieler, die das Level in der Bundesliga gehen können. Natürlich wissen wir auch, dass wir uns verstärken werden. Jeder Neuzugang ist herzlich willkommen», sagte er.

Das erste Pflichtspiel der Schalker steht am 24. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Halleschen FC an. Vier Tage später beginnt das Bundesliga-Eröffnungswochenende mit der Partie beim FC Augsburg. Zuvor absolviert der FC Schalke mehrere Testspiele, unter anderem beim FC Gütersloh (11. Juli), beim FC Erzgebirge Aue (19. Juli) und beim KSV Hessen (1. August). Vom 19. bis 26. Juli steht zudem ein Trainingslager im Stubaital an.