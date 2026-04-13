Nach der gelb-roten Karte für Moussa Ndiaye legt Schalke 04 Einspruch ein. TV-Bilder deuten auf einen Fehler des Schiedsrichters hin – selbst der Gegner sieht das so.

Gelsenkirchen (dpa) – Zweitliga-Spitzenreiter FC Schalke 04 hat Einspruch gegen den Platzverweis von Moussa Ndiaye angekündigt. Der Defensivspieler hatte am Sonntag beim 2:1 bei der SV Elversberg in der 51. Minute wegen eines vermeintlichen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte gesehen. Damit wäre der Senegalese am kommenden Samstag gegen Preußen Münster gesperrt.

Die Schalker bezeichneten den Platzverweis selbst als «unberechtigt». Schiedsrichter Michael Bacher hatte wohl irrtümlicherweise ein Foul Ndiayes gesehen und dies geahndet. Auf den TV-Bildern war aber zu sehen, dass der Schalker eher selbst gefoult worden war und Gegenspieler Lukas Petkov dabei ausgerutscht und deshalb zu Boden gegangen war. Bei gelb-roten Karten ist ein Eingreifen des Videoassistenten aktuell noch nicht möglich. «Es war sicherlich keine gelb-rote Karte», hatte selbst Elversbergs Trainer Vincent Wagner gesagt.