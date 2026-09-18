Zahlreiche Schalker sind in der Länderspielpause im Einsatz für ihre Nationalmannschaften. Keeper Loris Karius ist nicht dabei, wird von seinem Coach aber ausdrücklich gelobt.

Gelsenkirchen (dpa) – Nach der Nicht-Nominierung von Loris Karius für die deutsche Nationalmannschaft hat sein Trainer Miron Muslic lobende Worte für den Torhüter gefunden. «Wir müssen die Entscheidung respektieren und akzeptieren. Herr Klopp hat in Deutschland über 80 Millionen Bundestrainer, da braucht er meinen Senf nicht dazu. Das steht mir auch nicht zu. Was mir aber zusteht, ist Loris Karius herauszuheben, der die letzten 15, 16 Monate auf einem unglaublich hohen Niveau konstant performt», sagte der Schalke-Coach.

Karius war vor der Kadernominierung durch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in der Öffentlichkeit durchaus als Kandidat fürs Tor gehandelt worden. Dass Schalke dennoch insgesamt zehn Nationalspieler stellt, «macht uns sehr stolz und zeigt, in welche Richtung wir uns als Verein entwickelt haben in den vergangenen Monaten», betonte Muslic vor dem Aufsteiger-Duell gegen die SV Elversberg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Schalke vor Elversberg wieder mit Schallenberg und Sylla

Personell hat der 44-Jährige für die Partie nahezu alle Optionen. Lediglich der am linken Knie verletzte Dejan Ljubicic fällt aus. Dafür stehen der zuletzt gesperrte Ron Schallenberg und Moussa Sylla wieder zur Verfügung. Der Stürmer hatte die Partie bei Union Berlin verpasst, nachdem er kurz zuvor Vater einer Tochter geworden war und bei seiner Familie geblieben ist.

Zur Aufstellung wollte Muslic dennoch noch nichts verraten. «Der Konkurrenzkampf macht uns und jeden Einzelnen besser», betonte er und fand viel Lob für Gegner Elversberg. «Es war wichtig, dass wir uns schon Dienstag mit diesem anspruchsvollen Gegner beschäftigen», berichtete Muslic. Das Team von Vincent Wagner sei eine Mannschaft «mit sehr, sehr viel Qualität» und «seit Monaten in exzellenter Form».