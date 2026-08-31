Nach dem 0:3 des FC Schalke 04 in Augsburg benennt Trainer Muslic deutlich die Mängel. Und erwartet schnelle Lernfortschritte. Dass nun die großen Bayern kommen, ist für ihn aber nicht «fatal».

Augsburg (dpa) – Trainer Miron Muslic mahnt nach der bitteren Niederlage des FC Schalke 04 bei der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schnelle Lerneffekte seiner Mannschaft an. «Die Bundesliga verlangt einfach ein anderes Level an Aufmerksamkeit», sagte der 43-Jährige nach dem 0:3 beim FC Augsburg.

Zugleich war Muslic aber darum bemüht, vor dem ersten Heimspiel gegen den FC Bayern München am kommenden Samstagabend und einem drohenden Saison-Fehlstart total positiv zu bleiben und Ruhe auszustrahlen.

Muslic: Haben ein stabiles Fundament

«Wir kennen unsere Rolle als Aufsteiger. Wir haben ein stabiles Fundament», sagte er. Es sei keineswegs eine «fatale» Situation, wenn nun am 2. Spieltag ausgerechnet die Bayern nach Gelsenkirchen kämen. Auch die rund 6.000 Schalke-Fans in der ausverkauften Augsburger Arena reagierten nach dem ersten Bundesligaspiel seit drei Jahren nicht deprimiert: Sie feuerten ihr Team vor der Fankurve lautstark mit «Schalke»-Rufen und Applaus an.

In Augsburg war er mit der Leistung in der ersten Hälfte auch sehr zufrieden. Er lobte die «gute Struktur» und auch die «Galligkeit» im Auftreten. Aber: «Du musst dich belohnen», sagte er zu mehreren vergebenen Torchancen. «Die musst du nützen, das ist ein großes Learning», mahnte Muslic.

«Knallhart bestraft»

In der vergangenen Meistersaison in der 2. Liga «haben wir die gegnerischen Mannschaften bestraft». In Augsburg stand es lange nur 0:1, nach der Roten Karte für Mittelfeldspieler Ron Schallenberg aber traf Augsburg noch zweimal.

«Die Augsburger haben gezeigt, warum sie schon so lange in der Bundesliga sind», meinte Schalke-Kapitän Timo Becker zum Unterschied in der Effektivität und Abgeklärtheit. In der ersten Liga würde alle Dinge «knallhart bestraft».