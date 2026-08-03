Robin Gosens wird nach einem Zweikampf im Testspiel ausgebremst. Der Schalker Neuzugang fällt vorerst aus – ebenso wie ein Teamkollege. Wann ist mit seiner Rückkehr zu rechnen?

Gelsenkirchen (dpa) – Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 muss vorerst auf Neuzugang Robin Gosens verzichten. Der 32-Jährige muss «bis auf weiteres pausieren, weil er sich am Oberschenkel verletzt hat», wie der Verein mitteilte. Gosens hatte sich die Verletzung kurz nach Anpfiff des Testspiels beim Fußball-Regionalligisten Hessen Kassel (5:0) am Samstag nach einem Zweikampf zugezogen und musste ausgewechselt werden.

Wie lange der Abwehrspieler genau fehlen wird, ließen die Königsblauen offen. Gosens wird aber wohl weite Teile der Vorbereitung verpassen. Zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Halleschen FC am 24. August könnte Gosens aber wieder fit sein. Das soll auch für Dejan Ljubičić gelten. Der österreichische Offensivspieler erlitt im Testspiel eine «kleine Wadenverletzung» und muss zunächst ebenfalls mit dem Training aussetzen.