Tierischer Einsatz auf der Autobahn: Eine entlaufene Schafherde sorgt für eine Vollsperrung. Inzwischen sind die Tiere von der Fahrbahn, doch eins der Schafe starb.

Weinheim (dpa/lsw) - Eine entlaufene Schafherde hat kurzzeitig für die Sperrung der Autobahn 659 zwischen Baden-Württemberg und Hessen gesorgt. Ein Tier wurde dort von einem Auto erfasst und dabei getötet, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten die aus 25 Tieren bestehende Herde von der Fahrbahn treiben. In einem Weinheimer Industriegebiet errichteten die Einsatzkräfte mit Bauzäunen ein Behelfsgehege.

Am frühen Morgen war die A659 zwischen der Anschlussstelle Viernheim-Ost und dem Autobahnkreuz Weinheim wegen der Tiere komplett gesperrt worden. Inzwischen rollt der Verkehr wieder.

Anhand der Ohrmarkierungen der Tiere machten die Beamten den Eigentümer der Herde ausfindig. Er nahm die Schafe wieder in seine Obhut. Wie sie aus ihrem Gehege entkommen konnten, ist bislang unklar.