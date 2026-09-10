14 Bundesländer betroffen
Schädliche Substanz – Go Asia ruft Bambussprossen zurück
Lebensmittelwarnung
Kunden können die Dosen in den Filialen der Kette zurückgeben. (Symbolbild)
Sina Schuldt. DPA

Rückruf bei der Supermarktkette Go Asia: In Bambussprossen-Dosen wurden erhöhte Werte der Substanz Bisphenol A entdeckt. Das müssen Kunden wissen.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Wegen erhöhter Werte einer gesundheitsschädlichen Substanz ruft die Supermarktkette Go Asia Bambussprossen in Streifen zurück. Betroffen seien die 567-Gramm-Dosen des Produktes «Bamboo Shot Strips» der Marke Royal Orient mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29. September 2028, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Verkauft wurden die Bambussprossen nach derzeitigem Stand in allen Bundesländern außer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Bei der gefährlichen Substanz handelt es sich um die chemische Verbindung Bisphenol A, die sich aus der Dose gelöst und in die Sprossen übergegangen sein soll. Die Produkte können in allen Go-Asia-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

© dpa-infocom, dpa:260910-930-665979/1

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Gesundheit

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