Zuletzt haben drei Trainer den ostwestfälischen Drittligisten Verl als Sprungbrett in höhere Ligen nutzen können: Mitch Kniat, Alexander Ende und Tobias Strobl. Jetzt erhält Orest Shala die Chance.

Verl (dpa/lnw) – Fußball-Drittligist SC Verl hat einen Nachfolger für seinen zum Zweitligisten VfL Wolfsburg wechselnden Trainer Tobias Strobl gefunden. Die Ostwestfalen verpflichten Orest Shala. Der 34 Jahre alte Deutsch-Kosovare war zuletzt ein Jahr beim portugiesischen Drittligisten CD Mafra tätig. Von dort, nördlich von Lissabon, wechselt er nun nach Verl südlich von Bielefeld.

Shala war Jugendtrainer bei Union Berlin und Co-Trainer beim FC St. Gallen unter dem späteren VfL-Bochum-Coach Peter Zeidler. Anfang 2025 erhielt er die Trainer-Pro-Lizenz im selben Lehrgang wie Nationalmannschafts-Standarttrainer Mads Buttgereit und Merlin Polzin vom Bundesligisten Hamburger SV, den die Verler in der ersten DFB-Pokal-Runde empfangen.

«Fußball, den wir tief in unserer Philosophie verankert haben»

«Orest lässt den Fußball spielen, den wir tief in unserer Philosophie verankert haben», sagt Verls Sportvorstand Zlatko Janjic in einer Vereinsmitteilung. «Er weiß ganz genau, wie man junge Spieler weiterentwickelt und gleichzeitig einen höchst intensiven Fußball auf den Rasen bringt.»

Zuletzt haben drei Trainer den SC Verl als Sprungbrett in höhere Ligen nutzen können: Mitch Kniat war beim Zweitligisten Arminia Bielefeld tätig, Alexander Ende ist mit Fortuna Düsseldorf aus der zweiten Liga abgestiegen und Tobias Strobl wechselt diesen Sommer zum Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg.