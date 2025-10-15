Titelverteidiger SC Magdeburg behält seine weiße Weste in der Champions League. In Szeged holen die Elbestädter den fünften Sieg im fünften Spiel, bleiben Erster in Gruppe B.

Szeged (dpa) – Handball-Bundesligist SC Magdeburg bleibt in der Champions League ohne Punktverlust. Beim ungarischen Vertreter Pick Szeged siegte der SCM mit 34:30 (18:15). Bester Magdeburger Torschütze war Oscar Bergendahl mit sieben Toren. Mit 10:0 Punkten führt Magdeburg Gruppe B weiter souverän an.

In der stimmungsvollen Arena agierten beide Seiten zunächst auf Augenhöhe, doch zwei Paraden von Sergey Hernandez im SCM-Tor hintereinander nutzte Magdeburg zur Zwei-Tore-Führung (6:4/9.). Die Magdeburger agierten in der Offensive klar und ließen kaum Gelegenheiten aus. Dennoch verpassten sie es zunächst, die Führung weiter auszubauen. Kurz vor Ende der Halbzeit führten die Grün-Roten erstmals mit vier Toren, mussten mit der Pausensirene aber noch einen Gegentreffer hinnehmen.

Magdeburger Überzahlspiel bringt Vorentscheidung

Die Ungarn kamen verbessert aus der Pause, stellten die Gäste-Angreifer vor mehr Probleme – erst in der 39. Minute gelang das erste SCM-Tor. Szeged verkürzte langsam, stellte beim 19:20 (42.) den Anschluss wieder her. Doch zwei Überzahlsituationen in der Folge nutzte Magdeburg für einen vorentscheidenden Vier-Tore-Vorsprung (27:23/48.). Szeged versuchte sich an schnellen Abschlüssen, machte aber zu viele Fehler. Diese nutzte der SCM, um die Führung noch auszubauen.