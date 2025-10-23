Titelverteidiger SC Magdeburg behält seine weiße Weste in der Champions League. Gegen Pelister feiern die Elbestädter den sechsten Sieg im sechsten Spiel, führen Gruppe B weiter an.

Magdeburg (dpa) – Titelverteidiger SC Magdeburg bleibt in der Champions League ohne Punktverlust. Gegen RK Pelister aus Nordmazedonien siegten die Elbestädter am Donnerstagabend vor 6.267 Zuschauern mit 36:26 (19:13). Dabei war einmal mehr Omar Ingi Magnusson bester Magdeburger Schütze mit zehn Toren. Magdeburg führt Gruppe B weiter ohne Punktverlust an, liegt zwei Punkte vor Verfolger FC Barcelona.

Der SCM verzichtete auf den angeschlagenen Oscar Bergendahl am Kreis, stand defensiv gewohnt sicher und holte sich eine frühe Führung (6:3/10). Die Gäste griffen zur Auszeit, der SCM ließ anschließend einige Angriffe liegen und Pelister schaffte den Anschluss. Magdeburg ließ sich nicht beeindrucken, schlug zurück und führte zur Pause mit sechs Toren Vorsprung.

Magdeburgs Zwischenspurt entscheidet Spiel

Nach der Pause fehlte dem SCM im Angriff etwas der Schwung und die Gäste verkürzten auf vier Tore. Magdeburg kam zwar zu Abschlüssen, scheiterte aber häufiger am Gästetorwart. Mit einem sicheren Magnusson vom 7-Meter-Strich verhinderte der SCM zunächst ein weiteres Aufholen der Gäste und zog dann per 6:1-Lauf auf neun Tore davon (27:19/45.). Am Sonntag reist der SCM in der Bundesliga zum TSV Hannover-Burgdorf zum vierten Spiel in acht Tagen.