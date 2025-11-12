SC Magdeburg bleibt makellos: 27:22 gegen HC Zagreb

Der SCM bleibt in der Champions League weiter ohne Punktverlust. Gegen Zagreb reicht eine Tempoverschärfung in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Magdeburg (dpa) – Titelverteidiger SC Magdeburg behält in der Champions League ungeschlagen. Gegen den kroatischen Vertreter HC Zagreb holten die Magdeburger vor 6.098 Zuschauern mit 27:22 (10:9) den siebten Sieg im siebten Spiel. Bester SCM-Schütze war Sebastian Barthold mit sechs Treffern.

Magdeburgs Matej Mandic begann gegen seinen Ex-Club im Tor und hielt gut. Der SCM tat sich im Angriff schwer – führte aber dennoch früh. Trainer Bennet Wiegert gab Kapitän Christian O'Sullivan Spielzeit in der Defensive, setzte offensiv auf Philipp Weber statt Felix Claar. Der SCM brauchte, um ins Spiel zu finden, erarbeitete sich aber eine Drei-Tore-Führung (8:5/19.). Doch bis zur Pause verkürzte Zagreb auf ein Tor.

Claar bringt Tempo und Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel verzichtete Magdeburg auf den Spezialistenwechsel, brachte Claar statt Weber im Angriff und O'Sullivan in der Deckung. Das brachte mehr Geschwindigkeit in die Offensive und nach einem 4:0-Lauf erhöhte der SCM seinen Vorsprung auf fünf Tore. Danach blieb Magdeburg fünf Minuten ohne Treffer, ohne dass Zagreb wesentlich verkürzen konnte. Magdeburgs Oscar Bergendahl sah nach Videobeweis für einen Gesichtstreffer die Rote Karte (42.) – doch Magdeburg brachte den Sieg problemlos ins Ziel.