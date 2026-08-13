Der SC Freiburg muss zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison nach Schottland reisen. Dann geht es erneut um den Traum von Istanbul.

Freiburg (dpa) – Fußball-Bundesligist SC Freiburg trifft in den Playoffs der Conference Leaugue auf den Motherwell FC. Der schottische Club setzte sich im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde 2:0 (0:0) gegen HJK Helsinki durch. Die Südbadener müssen am kommenden Donnerstag zunächst in Schottland antreten, das Rückspiel findet am 27. August in Freiburg statt.

Der entscheidende Spieler aufseiten der Schotten gegen Helsinki war Stürmer Ibrahim Said, der in der 47. und 60. Minute die Tore für die Mannschaft von Trainer Alfred Johansson erzielte. Aus dem Hinspiel in Finnland hatte Motherwell ein 1:1 mit nach Hause genommen.

Der Freiburger Weg: Geht es wieder nach Istanbul?

Sollten die Freiburger die Playoffs auf der europäischen Fußball-Bühne überstehen, beginnt für sie am 15. Oktober die Ligaphase. Im Gegensatz zur Europa League und zur Champions League gibt es in der Conference League nur sechs und keine acht Liga-Spieltage.

Die Playoffs der K.-o.-Phase starten Mitte Februar, das Achtelfinale wird Mitte März ausgetragen. Am 2. Juni 2027 wird dann in Istanbul der Sieger der Conference League gekürt. Dort hatte Freiburg im vergangenen Mai das Europa-League-Finale gegen Aston Villa verloren – ein Jahr später ist die Stadt am Bosporus erneut Schauplatz eines europäischen Endspiels.

Zunächst geht es für die Freiburger zwischen den beiden Duellen mit Motherwell auch im DFB-Pokal ums Weiterkommen. Am 23. August gastiert die Elf von Trainer Julian Schuster in der 1. Runde bei Drittligist Fortuna Düsseldorf. Die neue Bundesliga-Saison beginnt eine Woche später mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen.