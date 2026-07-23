Christopher Street Day
Sarah Connor singt Samstag am Brandenburger Tor
Sarah Connor bei einem Konzert in Berlin
Sarah Connor tritt bei der CSD-Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor auf. (Archiv)
Carsten Koall. DPA

Sarah Connor singt und tanzt beim Berliner Christopher Street Day (CSD) am Brandenburger Tor – und verzichtet auf ihre Gage. «Die queere Community hat mich immer unterstützt.»

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Bei der Abschlusskundgebung des Berliner Christopher Street Days (CSD) tritt am Samstag auch die Sängerin Sarah Connor auf. Sie werde am Abend auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor dabei sein, teilten die Veranstalter vom CSD-Verein mit und bedankten sich für die Unterstützung und den Auftritt ohne Gage.

Sarah Connor betonte laut der Mitteilung: «Die queere Community hat mich immer unterstützt. Nachdem es in den letzten Jahren nie mit meinem Tourplan vereinbar war, freue ich mich riesig, dass es nun klappt.»

Sarah Connor hatte der dpa vor einem Jahr gesagt: «Ich finde, dass die queere Szene der hetero-monogamen Welt meilenweit voraus ist, was Gelassenheit und offenes Denken in Beziehungen angeht. Ich höre meinen schwulen Freunden aufmerksam zu, wenn sie über ihre Vorstellungen von Beziehungen erzählen.»

Die CSD-Parade zieht mit 83 Wagen und mehreren Hunderttausend Menschen durch Berlin. Im Vordergrund solle nicht nur das Feiern, sondern auch die politische Botschaft stehen, hieß es. Das Motto lautet: «Haltung ist hot». Der Berliner CSD verbinde «queere Sichtbarkeit mit einem klaren Bekenntnis zu Demokratie, Menschenrechten und gesellschaftlichem Zusammenhalt».

© dpa-infocom, dpa:260723-930-424953/1

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